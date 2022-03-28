Россиянам пообещали скорое увеличение пенсий

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб пообещала россиянам увеличение пенсий в ближайшие три месяца. Она отметила в беседе с URA.RU, что внеочередная индексация пройдет в первом полугодии 2022 года.

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Депутат уточнила, что индексировать пенсии будут из средств, сэкономленных после выхода России из пенсионного соглашения со странами СНГ. Она назвала его устаревшим и исчерпавшим себя.

«Мы сэкономленные средства направим на увеличения доходов наших российских пенсионеров в самое ближайшее время. Будет принято решение об индексации пенсий российских пенсионерам не только через эти средства, но и резервные фонды правительства в течение первого полугодия», — сказала Бессараб.

Она также напомнила об индексации социальных пенсий с 1 апреля на 8,6 процента. Ожидаемое увеличение за счет резервного фонда правительства будет произведено уже с учетом текущей инфляции.