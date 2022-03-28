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1 час назад

В Госдуме анонсировали внеплановое повышение пенсий

Елена Прошина

В России в первом полугодии нынешнего года произойдет внеочередная индексация пенсий. Об этом сообщила депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает портал URA.RU.

В Госдуме анонсировали внеплановое повышение пенсий
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, власти планируют использовать для этой цели финансы, которые «освободятся» после выхода РФ из пенсионного соглашения со странами СНГ, а также средства из резервного фонда правительства.

Ранее сообщалось, что Россия планирует покинуть соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ. Как отмечало РБК, это решение никак не отразится на действующих пенсионерах, но изменения коснутся мигрантов. Россия уже заключила новое соглашение с государствами ЕАЭС.

Отмечается, что с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Изменения затронут около четырех миллионов человек. Издание напоминает, что то же самое ранее сделали для военных и гражданских неработающих пенсионеров.

Индексация пенсий с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за минувший год проходит ежегодно с 1 апреля. В 2022 году в бюджете было заложено повышение на 7,7%, однако президент России Владимир Путин дал поручение по индексации пенсий на 8,6% с учетом инфляции.

Личный счет,Светлана Бессараб,Владимир Путин,ЕАЭС,Госдума,
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