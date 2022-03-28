Банки начали следить за «оптовыми закупками» россиян

Российские банки начали выполнять указание регулятора отслеживать «оптовые закупки» клиентов с целью спекуляции. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию российских банков (АРБ).

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По словам источника издания в банке из топ-20, кредитные организации приступили к отключению карт пользователей после операций, «где очевидна закупка для перепродажи».

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В связи с однотипными операциями ретейлеры стали вводить ограничения на покупку товаров первой необходимости, однако продавцы, несмотря на такие меры, порой пробивают нужное количество товара разными чеками, указало издание.

В АРБ подчеркнули, что Центробанком не были установлены четкие критерии «спекулятивных операций», в этой связи банки сами определяют, кого и по каким правилам относить к спекулянтам.

Пока мера не распространилась повсеместно, поскольку доступ к информации о конкретных покупках есть у ограниченного числа банков. Как указывают источники издания, многие кредитные организации выступают против такой меры и не хотят блокировать карты на спорных основаниях.

В ЦБ подчеркнули, что нововведение не нанесет ущерба добросовестным клиентам банков. Так, под блокировку подпадут

карты, по которым проводится большое число операций на большую сумму за короткий отрезок времени.

В Банке России также отметили, что клиент может воспользоваться механизмом реабилитации, если он не согласен с решением заблокировать его карту. Он также может обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ, однако это можно сделать в том случае, если банк не изменит решение.

16 марта ЦБ рекомендовал банкам обращать внимание на операции, связанные с «нестандартным поведением» клиента и изменением характера потребительских расходов, на рост объемов и однотипность операций по покупке товаров, что может говорить о покупке для последующей перепродажи.