Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
55 минут назад

Банки начали следить за «оптовыми закупками» россиян

Лера Букина

Российские банки начали выполнять указание регулятора отслеживать «оптовые закупки» клиентов с целью спекуляции. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию российских банков (АРБ).

Банки начали следить за «оптовыми закупками» россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника издания в банке из топ-20, кредитные организации приступили к отключению карт пользователей после операций, «где очевидна закупка для перепродажи».

Видео дня

В связи с однотипными операциями ретейлеры стали вводить ограничения на покупку товаров первой необходимости, однако продавцы, несмотря на такие меры, порой пробивают нужное количество товара разными чеками, указало издание.

В АРБ подчеркнули, что Центробанком не были установлены четкие критерии «спекулятивных операций», в этой связи банки сами определяют, кого и по каким правилам относить к спекулянтам.

Резкий рост цен на бумагу объяснили

Пока мера не распространилась повсеместно, поскольку доступ к информации о конкретных покупках есть у ограниченного числа банков. Как указывают источники издания, многие кредитные организации выступают против такой меры и не хотят блокировать карты на спорных основаниях.

В ЦБ подчеркнули, что нововведение не нанесет ущерба добросовестным клиентам банков. Так, под блокировку подпадут

карты, по которым проводится большое число операций на большую сумму за короткий отрезок времени.

В Банке России также отметили, что клиент может воспользоваться механизмом реабилитации, если он не согласен с решением заблокировать его карту. Он также может обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ, однако это можно сделать в том случае, если банк не изменит решение.

16 марта ЦБ рекомендовал банкам обращать внимание на операции, связанные с «нестандартным поведением» клиента и изменением характера потребительских расходов, на рост объемов и однотипность операций по покупке товаров, что может говорить о покупке для последующей перепродажи.

Ранее россияне начали массово скупать продукты на фоне санкций, введенных из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Минсельхозе заявили, что у России есть все необходимые ресурсы, чтобы не допустить дефицита продуктов и стабилизировать цены.

Личный счет,Банк России,Коммерсант,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители