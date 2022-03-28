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20 минут назад

ЦБ объяснил правила получения наличных в валюте

Елена Прошина

Центробанк России объяснил механизм получения наличной валюты гражданами и компаниями. Разъяснение опубликовано в Telegram-канале ЦБ.

ЦБ объяснил правила получения наличных в валюте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В регуляторе напомнили, что, в случае если гражданин РФ открыл валютный вклад или счет до 9 марта 2022 года, а затем перевел средства на другой валютный счет в том же банке, то он все равно может получить наличную валюту со своего счета в размере до десяти тысяч долларов. Оставшуюся часть денег можно получить только в рублях, как и проценты по вкладу.

Также граждане РФ не смогут покупать в кассах банков наличную валюту стран, не относящихся к «недружественным», в том числе белорусские рубли, казахстанские тенге и китайские юани.

«С 9 марта 2022 года в течение шести месяцев действует временный порядок выдачи средств с валютных счетов и вкладов, продажа кредитными организациями наличной иностранной валюты физическим лицам не производится», — пояснили в ЦБ.

В регуляторе подчеркнули, что запрет распространяется на все виды валют. Послабление действует только для юридических лиц — они смогут получать в банках наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро для зарубежных командировок в пределах пяти тысяч долларов. В особых случаях сумму могут увеличить, но для этого юрлицу или индивидуальному предпринимателю нужно будет обратиться в банк, предоставив обоснование потребности превысить лимит.

Все вышеуказанные ограничения действуют до 9 сентября 2022 года.

Личный счет,Банк России,
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