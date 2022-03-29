Как вернуть деньги за подарочные карты закрывшихся иностранных магазинов

Приостановившие свою деятельность сетевые магазины ряда зарубежных брендов реализовывали в России в том числе и подарочные карты. Как вернуть свои деньги с них, разбиралось издание NEWS.ru.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

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На фоне украинского кризиса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России (часть из них также заморозили работу в Белоруссии). В их числе - IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka).

Адвокат Эдуард Шалосонов обратил внимание на проблему возврата денег за купленные россиянами подарочные карты приостановивших свою работу иностранных магазинов.

«Вы же знаете, что подарочная карта имеет ограниченный срок действия. Если кто-то «обещает», что срок «продлят», это лишь слова, ничем не подкреплённые. Поэтому нужно действовать безотлагательно», - заметил он.

Он привел в пример своего клиента, который вручил жене на 8 марта подарочную карту, стоимостью 15 тысяч рублей, но из-за приостановки деятельности магазина в России купить на нее ничего не удалось. В итоге юрист проинформировал представителя продавца о подаче иска в суд, в котором содержалась просьба взыскать стоимость карты 15 тыс. + штраф 15 тыс. + неустойку 15 тыс. рублей и расходы на юриста.

Юрист ответчика выслушал предложение и вечером предложил приехать в офис, который открыт только для своих и получить деньги обратно, подчеркнул Эдуард Шалосонов.

Опрошенные изданием несколько крупных иностранных ретейлов подтвердили, что россияне могут вернуть свои деньги, потраченные на подарочные карты. Для этого большинство компаний просит заполнить специальные заявления по почте, либо лично приехать в офис.

Так, в пресс-службе ИКЕА сообщили, что для возврата денег необходимо прийти в отдел обслуживания покупателей в любой магазин сети и предъявить подарочную карту. А процедура займет «не более пяти минут». В компании ZARA уочнили, что вопрос решается через вышестоящий отдел.