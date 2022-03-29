Названы четыре признака поддельных купюр

У россиян есть возможность проверить купюру на подлинность, не прибегая к использованию специальных приборов. Выдают поддельные деньги водяные знаки, защитная нить, тиснение и цветопеременные признаки, заявила URA.RU коммерческий директор ГК «Европиум» и специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис.

Фото: Pixabay Pixabay

«Хотя бы два-четыре признака при получении денег стоит проконтролировать», - указала эксперт.

Она рекомендует смотреть банкноту на просвет. Так контролируются водяные знаки, отметила Давидис. Их можно разглядеть на купонных полях. Они, как отметила эксперт, имеют характерный рисунок, обычно он повторяет номинал и одно из изображений на банкноте. По ее словам, это трудновоспроизводимый защитный признак. Вторым признаком является защитная нить.

«Она имеет выходы на поверхность. Они выполнены блестящей фольгой. Ее тоже научились подделывать: подклеивают, вырезают из дождика. Защитная нить должна образовывать единую полосу на просвет. С этим, особенно при подделках низкого качества, есть проблемы», — добавила эксперт.

Также специалист по фальшивой валюте призывает обращать внимание на тиснение.

«Применяются особые технологии печати, которые оставляют рельеф. Чаще всего при подделках он может не совпадать с натуральным текстом, а должен четко соответствовать буквам», — отметила коммерческий директор.

Кроме того, она советует проверять цветопеременные признаки при изменении наклона банкноты. Давидис считает, что гражданам следует запомнить, как они выглядят на купюре, в которой они уверены. Это поможет сравнить банкноту.