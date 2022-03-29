Россиянам отказали в полной отмене одного вида налога

Банк России выступает против полной отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов по российским ценным бумагам, пишет РБК.

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Временное освобождение возможно только для малой части активов, следует из ответа ЦБ в адрес Ассоциации владельцев облигаций (АВО), которая подняла этот вопрос. Организация хотела, чтобы власти ввели налоговые каникулы по подоходному налогу на купонные выплаты по государственным, муниципальным и корпоративным облигациям, а также на выплаты дивидендов по акциям. Мера должна была касаться только бумаг российских эмитентов и распространяться не только на 2022 год, но и на последующие налоговые периоды. Целью своей инициативы АВО назвала «поддержку внутреннего фондового рынка и оживление спроса на нем».

ЦБ отказывается от предложения в таком виде: оно охватывает слишком широкий перечень эмитентов и не предполагает лимитов с точки зрения срока действия льготы. Бюджет в результате реализации инициативы потерял бы значительные доходы. Регулятор предлагает налоговые каникулы по бумагам только одной части эмитентов: высокотехнологичных компаний с выручкой до 25 миллиардов рублей и субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, ЦБ считает разумным ограничить каникулы периодом 2022–2024 годов по купонному доходу и дивидендам, выплаченным в 2022–2024 годах.