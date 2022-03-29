Правительство снизило размер пени по оплате коммуналки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит отвязать расчет пеней и штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг от ключевой ставки Банка России. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Он уточнил, что в этом году за основу для расчета будет браться ставка в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года.

«При действующей ключевой ставке Банка России в 20% годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения!» - отметил Марат Хуснуллин.

В Минстрое России напомнили, что «пени начисляются с 31-го дня просрочки и составляют 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день».

«Начиная с 91-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты, пени уплачиваются в размере 1/130 ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день фактической оплаты», - пояснили в ведомстве.

28 февраля совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Регулятор объяснил этот шаг изменениями внешних условий для российской экономики. В ЦБ уверены, что резкое повышение ключевой ставки повлечет за собой столь же серьезное увеличение процентных ставок по вкладам в российских банках, что должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».