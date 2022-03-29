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1 час назад

Корма для животных подорожали в России на 15-20%

Российская ГазетаРоссийская Газета

Цены на корма для животных выросли на 15-20%, при этом некоторые продавцы подняли цены в 3-4 раза. Об этом сообщает Союз предприятий зообизнеса. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что уже проверяют жалобы на рост цен.

Корма для животных подорожали в России на 20%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть недобропорядочные предприниматели, которые скупили корма и теперь их предлагают по совершенно другим ценам", - рассказала "Российской газете" генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

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Цены выросли из-за повышенного спроса на корма. О том, что россияне спешат закупить корм для своих животных, свидетельствуют данные сервиса сравнения цен Price.ru. По результатам исследования, в марте спрос на корм для собак в целом по стране вырос на 164%, в Москве - на 1400%. Спрос на еду для кошек оказался "скромнее" - 112% по стране, 471% - в столице.

В марте спрос на корм для собак вырос на 164%, для кошек - на 112%

По словам Колчановой, в основном проблемы связаны со специализированными кормами - диетическими и функциональными, которые практически полностью импортируются. Дефицит возник из-за ажиотажного спроса и паники покупателей. Поставщики кормов из Европы и Америки будут продолжать их поставки в Россию, но для восстановления логистики потребуется месяц-полтора. Союз договаривается о поставке с производителями из Южной Америки, Кореи, Индии и Китая. Колчанова отмечает, что отечественные производители задумались о производстве диетических кормов, а некоторые уже приступили к их разработке.

О запуске линейки специализированных ветеринарных кормов для кошек и собак объявил "Мираторг", который выпускает корма Winner. Агрохолдинг собирается нарастить производство кормов для животных в восемь раз.

С обыкновенными кормами, которые занимают около 85% рынков, ситуация лучше. "Они есть, и их дефицита не наблюдается в отличие от специализированных. Поставщики этих кормов рассказывают, что есть еще запасы на полтора месяца", - отмечает Колчанова.

Руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова заявила, что поставки обычного корма для животных не только не снизились, но и в ряде случаев увеличились. Так, завоз кормов увеличили Италия, Бельгия, Австрия и Нидерланды. С начала года и до середины марта в страну привезли 23 тысячи тонн корма для домашних питомцев.

"Те проблемы, которые сегодня существуют у российских производителей - временные, они связаны исключительно с переподписанием договоров и перераспределением производственных мощностей", - считает Акимова.

По ее мнению, проблемы с логистикой и рост валютного курса приведут к подорожанию корма, но не к его дефициту.

В пресс-службе ФАС "РГ" рассказали, что справиться с завышением цен поможет механизм параллельного импорта - завоз оригинального товара иностранного производства на территорию РФ без получения согласия производителя. По мнению ведомства, это позволит насытить рынок оригинальными товарами и снизить цены на продукцию.

Иностранные производители кормов не торопятся публично рассказывать о своих проблемах с поставками. В компании Mars (бренд Royal Canin) отметили лишь, что производитель продолжает работать в штатном режиме и делает все возможное для обеспечения покупателей товаром. Временные перебои с наличием кормов здесь объяснили высоким спросом. Nestle (Gourmet, Felix, Purina One) отказалась отвечать на запрос "РГ".

Личный счет,Мираторг,
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