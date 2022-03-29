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47 минут назад

«О’Кей» и Auchan отказались ограничить наценки на социально значимые товары

Елена Прошина

Торговые сети «О’Кей» и Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак») уведомили Федеральную антимонопольную службу об отмене ограничения наценки на ряд социально значимых товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«О’Кей» и Auchan отказались ограничить наценки на социально значимые товары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Торговые сети "О’Keй" и Auchan Retail уведомили Федеральную антимонопольную службу России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на ряд социально значимых товаров. Ретейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов», — приводятся в материале слова собеседника агентства.

Он отметил, что ФАС продолжит проводить анализ ценообразования на социально значимые товары с целью оперативного реагирования на признаки нарушения антимонопольного законодательства.

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Напомним, что в начале марта ретейлеры X5 Group, Auchan, «Магнит» и «О’Кей» согласились ограничить наценки на отдельные базовые продукты на уровне пяти процентов. Речь шла о молочной продукции, сахаре, овощах «борщевого набора», хлебе и хлебобулочных изделиях.

Личный счет,ФАС России,"Магнит",Ашан,
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