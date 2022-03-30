Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
1 час назад

МРОТ в России задумали проиндексировать на размер инфляции

Lenta.ruLenta.ru

Российские власти задумали проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) на размер инфляции. Такая возможность рассматривается в правительстве. Об этом в среду, 30 марта, пишут «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

МРОТ в РФ решили поднять из-за инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе Минтруда изданию сообщили, что сейчас различные варианты повышения прожиточного минимума и минимальных размеров оплаты труда обсуждаются на площадке правительства. Говоря об их индексации на уровень инфляции, собеседники газеты не смогли уточнить, идет ли речь о ее нынешнем показателе или о прогнозном. Однако, если их информация верна, то с учетом прогнозируемой инфляции МРОТ может превысить 14,5 тысячи рублей, а прожиточный минимум — более 13,3 тысячи рублей.

Издание напоминает, что, согласно данным Минэкономразвития, уже в середине марта годовая инфляция превысила 14,5 процента. Также недавно опрошенные Центробанком аналитики прогнозировали инфляцию в 2022 году на уровне 20 процентов. Однако официальные прогнозы пока, даже с учетом переоценки, не простираются далее 5-6 процентов.

Президент России Владимир Путин 16 марта заявил, что все социальные выплаты, в том числе пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Он отметил, что добиться снижения уровня бедности и неравенства возможно даже в нынешней ситуации.

Личный счет,Владимир Путин,Минтруд России,Минэкономразвития,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители