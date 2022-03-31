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31 марта

Стало известно, кому в Москве платят до 600 тысяч рублей

Рамблер

Системный архитектор в Москве получает в среднем 320 тысяч рублей, при этом его максимальный заработок составляет 600 тысяч в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков SuperJob.

Стало известно, кому в Москве платят до 600 тысяч рублей
Фото: PixabayPixabay

«Средняя рыночная зарплата системного архитектора в Москве составляет 320 тысяч рублей в месяц, а максимальная достигает 600 тысяч в месяц. Java-программист в среднем зарабатывает 270 тысяч в месяц, а максимально в Москве – 500 тысяч рублей в месяц», — указали аналитики сервиса.

Отмечается, что DevOps-инженеры и PHP-программисты зарабатывают максимум 450 тысяч рублей в месяц. Средние их зарплаты достигают 250 тысяч и 230 тысяч рублей соответственно. Специалист по информационной безопасности в среднем может рассчитывать на 180 тысяч рублей в месяц. Зарплатный максимум - 270 тысяч рублей.

На рынке при этом не наблюдается резкого роста количества резюме разработчиков.

В компаниях хотят сохранить в первую очередь программистов, которых будет сложнее и дороже нанимать в случае принятия работодателем резких мер. Среди тех, кто сейчас выходит на рынок, — менеджеры по продажам и сопровождению IT-продуктов.

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«Роста зарплатных ожиданий у разработчиков мы тоже не видим, однако в первые две недели с начала спецоперации (России на Украине — ред.) у части соискателей изменились пожелания к потенциальному работодателю: например, выросло число желающих работать за границей или получать зарплату в долларах», — отметили аналитики.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. По словам главы государства, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.

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