Эксперт объяснил, почему сейчас не стоит досрочно гасить ипотеку

Эксперт по недвижимости Константин Барсуков посоветовал россиянам, выплачивающим ипотеку, не делать досрочное погашение кредита, а также увеличить подушку безопасности до четырех платежей. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Обычно я плательщикам говорю, что у вас должна быть платёжка безопасности на два-три платежа. Сейчас я рекомендую увеличить до четырёх платежей. Учитывая, что сейчас ставка по депозиту около 20%, то честно, зачем сейчас делать досрочное погашение, если ты проценты платишь по старым ставкам, условно, 10%, а банк даёт 20%. То есть в этой ситуации лучше на депозит деньги класть, тем самым, грубо говоря, зарабатывая 10%», — заявил эксперт.
Однако если плательщик собирается досрочно погасить заем, то в этой ситуации лучше уменьшать не срок кредита, а ежемесячный платеж.
«Объясню логику: я уменьшаю свой платёж, но плачу при этом всегда ту же самую сумму. Грубо говоря, я заплатил досрочное погашение, платёж был 10 тысяч, стал 7 тысяч. Я всё равно каждый месяц в банк кладу 10 тысяч, но при этом обязательства перед банком у меня стали меньше», — объяснил эксперт.
При этом в случае проблем с работой заемщик может начать платить по 7 тысяч, чтобы облегчить свою ситуацию.