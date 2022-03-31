Эксперт объяснил, почему сейчас не стоит досрочно гасить ипотеку

«Обычно я плательщикам говорю, что у вас должна быть платёжка безопасности на два-три платежа. Сейчас я рекомендую увеличить до четырёх платежей. Учитывая, что сейчас ставка по депозиту около 20%, то честно, зачем сейчас делать досрочное погашение, если ты проценты платишь по старым ставкам, условно, 10%, а банк даёт 20%. То есть в этой ситуации лучше на депозит деньги класть, тем самым, грубо говоря, зарабатывая 10%», — заявил эксперт.