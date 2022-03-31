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31 марта

Путин подписал указ о выплате семьям с детьми от 8 до 17 лет

Вероника Полынина

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми от 8 до 17 лет, нуждающимся в соцподдержке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал указ о выплате семьям с детьми от 8 до 17 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В целях повышения доходов семей, имеющих детей, постановляю установить с 1 апреля 2022 г. ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации», - говорится в тексте указа.

О новом пособии на детей от 8 до 17 лет президент России объявил 8 марта. Сейчас для семей с детьми такого возраста есть выплата только одиноким родителям, но с мая ее смогут получать и полные семьи с низким доходом.

Для назначения выплаты должны одновременно соблюдаться три условия: среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума на душу населения, имущество семьи должно укладываться в установленный перечень, у взрослых членов семьи должен иметься подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Новая выплата составит 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей в регионе. Предполагается, что пособие будет назначено около 5 млн семей.

Личный счет,Владимир Путин,
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