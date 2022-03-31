Россиянам назвали два способа сохранить накопления

Россиянам следует размещать накопления на вклады на два-три месяца, вложить в недвижимость или золото. Об этом в беседе с «Подмосковье сегодня» заявил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин .

«Вместе с подорожанием кредитов существенно подросли и ставки по рублевым банковским вкладам. Сегодня они составляют от 18 до 23% годовых — это уберегает деньги от инфляции. Лучше класть накопления на краткосрочные вклады на два-три месяца — ситуация в мире очень быстро меняется. Если же имеются значительные сбережения, то их выгоднее всего вложить в недвижимость», — сказал Сироткин.

«Если раньше в России при покупке слитка приходилось уплачивать 18% НДС, то теперь этот налог отменен. А вот с открытием валютных счетов лучше быть осторожнее — сегодня по ним действуют ограничения», — добавил он.

Напомним, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года владельцы валютного счета или вклада могут снять только десять тысяч долларов с них. Правило распространяется лишь на вклады открытые до 9 марта, с остальных забрать валюту сегодня не получится ни в каком размере. Кроме того Центробанк России запретил людям переводить за рубеж валюту на свои счета и карты в иностранных банках.