Социальные пенсии в России проиндексировали на 8,6%

Социальные пенсии в России проиндексированы на 8,6% с 1 апреля, это затронет порядка 4 млн россиян. Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей.

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Всего индексация затронет порядка 4 млн получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, отмечали ранее в Минтруде. Согласно данным Пенсионного фонда России, на 1 января 2022 года в стране числилось 3,273 млн получателей социальной пенсии. Средний размер социальной пенсии составлял 10 195 руб.

Индексация социальных пенсий в 2022 году была запланирована на уровне 7,7%, что определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2021 год (10 022 руб.) к аналогичной величине за 2020 год (9 422 руб.). При этом с 1 января в связи с тем, что инфляция за 2021 году составила 8,4%, страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам были проиндексированы на 8,6%. Впоследствии было принято решение проиндексировать социальные пенсии также на 8,6%.

В марте в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина проиндексировать дополнительно социальные выплаты, включая пенсии и пособия, председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину проработать параметры дополнительного увеличения выплат. Глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что в настоящее время решения по индексации обсуждаются на площадке правительства и будут представлены в ближайшее время.