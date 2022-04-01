Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
1 апреля

В России проиндексировали социальные пенсии

Лера Букина

Власти России с 1 апреля проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Об этом сообщает РИА Новости.

В России проиндексировали социальные пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мера затрагивает четырех миллионов человек — получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, подчеркивала ранее пресс-служба Минтруда. Индексация производится каждый год 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, напомнили в ведомстве.

В России выделили на эти цели 33,7 миллиарда рублей до конца года. Получателями данного пособия являются россияне, у которых в связи с разными обстоятельствами недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

Процесс индексации социальных пенсий 1 апреля осуществляется планово.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам (Минтруд и Минфин совместно с региональными органами власти) проработать и представить в Правительство согласованные предложения по параметрам повышения размеров всех социальных выплат, включая пособия, а также пенсий, заработной платы работников бюджетной сферы, прожиточного минимума и МРОТ.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Михаил Мишустин,Минтруд России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители