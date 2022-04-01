В России проиндексировали социальные пенсии

Власти России с 1 апреля проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Об этом сообщает РИА Новости.

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Мера затрагивает четырех миллионов человек — получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, подчеркивала ранее пресс-служба Минтруда. Индексация производится каждый год 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, напомнили в ведомстве.

В России выделили на эти цели 33,7 миллиарда рублей до конца года. Получателями данного пособия являются россияне, у которых в связи с разными обстоятельствами недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

Процесс индексации социальных пенсий 1 апреля осуществляется планово.