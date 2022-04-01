ЦБ смягчил правила перевода средств за рубеж для физлиц

Банк России принял решение смягчить ограничения на переводы денег за рубеж для физлиц. На ближайшие шесть месяцев регулятор установил новые ограничения по суммам, которые граждане могут перевести со своего счета, следует из пресс-релиза ЦБ.

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У физических лиц есть возможность в течение календарного месяца перевести за пределы Российской Федерации со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $10 тысяч или эквивалент этой суммы по другой валюте. Не более $5 тысяч в месяц (или в эквиваленте в другой валюте) можно перевести через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета.

Эти правила касаются резидентов России и нерезидентов - из стран, которые выступают против санкций. Такая же возможность теперь есть у нерезидентов из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Гражданам стран, поддерживающих санкции, которые не работают в России, а также юрлицам из этих государств нельзя переводить денежные средства в течение шести месяцев. На этот же срок регулятор приостановил переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих ограничения, со счетов российских брокеров.