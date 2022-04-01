Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
1 апреля

ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

Алиса Селезнёва

Банк России принял решение смягчить ограничения на переводы денег за рубеж для физлиц. На ближайшие шесть месяцев регулятор установил новые ограничения по суммам, которые граждане могут перевести со своего счета, следует из пресс-релиза ЦБ.

ЦБ смягчил правила перевода средств за рубеж для физлиц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У физических лиц есть возможность в течение календарного месяца перевести за пределы Российской Федерации со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $10 тысяч или эквивалент этой суммы по другой валюте. Не более $5 тысяч в месяц (или в эквиваленте в другой валюте) можно перевести через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета.

Финансисты разъяснили решение ЦБ по процентам с валютных вкладов

Эти правила касаются резидентов России и нерезидентов - из стран, которые выступают против санкций. Такая же возможность теперь есть у нерезидентов из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Гражданам стран, поддерживающих санкции, которые не работают в России, а также юрлицам из этих государств нельзя переводить денежные средства в течение шести месяцев. На этот же срок регулятор приостановил переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих ограничения, со счетов российских брокеров.

Суммы переводов будут рассчитываться по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному ЦБ на дату поручения на осуществление перевода.

Личный счет,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители