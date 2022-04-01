Богатейшие россияне обеднели на 50 миллиардов долларов с начала года

С начала этого года совокупное состояние богатейших российских предпринимателей сократилось на 50,1 миллиарда долларов. Наибольшую сумму потерял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов - 17,4 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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Так, Алекперов стал в четыре раза беднее. Всего в рейтинг BBI входят 500 богатейших людей мира. Сейчас в списке числятся 22 гражданина РФ. Их общее состояние на 1 апреля оценивалось в 299,47 миллиарда долларов.

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Один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин сейчас является самым богатым россиянином. С начала года он лишился 1,47 миллиарда долларов, однако его состояние все еще оценивается в 29,4 миллиарда.

Сильно сократилось состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона – на 4,9 миллиарда долларов, до 27,5 миллиарда. Он находится на второй строчке в рейтинге. Третью занимает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого сократилось на 5,7 миллиарда долларов, до 23,1 миллиарда.

На четвертом месте - бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние уменьшилось на 4,97 миллиарда, до 23 миллиардов долларов. На пятой строчке - Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), с начала года его состояние продемонстрировало падение на 1,5 миллиарда долларов, сейчас оно оценивается в 19,8 миллиарда. Шестое место занял бывший основной бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта после попадания под санкции ЕС), состояние которого возросло на 152 миллиона долларов, до 17,6 миллиарда.

На седьмой строчке - основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, чье состояние сократилось с начала года на 1,42 миллиарда долларов, достигнув 17,1 миллиарда. На восьмом месте - Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», чье состояние стало меньше на 6,03 миллиарда долларов, до 16,4 миллиарда.

Девятую строчку занял Роман Абрамович (Evraz), чье состояние с начала года сократилось на 3,6 миллиарда долларов, до 14,4 миллиарда. На десятом месте - Сулейман Керимов, чья семья контролирует копанию «Полюс», - его состояние сократилось на 884 миллиона долларов, до 14,3 миллиарда.