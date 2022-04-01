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19 часов назад

Приставы начали массово отказываться взыскивать долги с россиян

Lenta.ruиещё 2

С середины марта банки, микрофинансисты и коллекторы испытывают трудности с получением денег при взыскании долгов с физических лиц через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). С проблемами столкнулись более 60 организаций, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, передает РБК.

Приставы начали массово отказываться взыскивать долги с россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Некоторые коллекторские агентства заявили о снижении перечислений до 50 процентов. Микрофинансовые организации говорят о падении поступлений до одной трети. Приставы массово отказываются от выезда к должнику с целью ареста имущества, рассказал директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.

По словам управляющего директора Первого клиентского бюро (ПКБ) Павла Михмеля, приставы используют разные основания для этого, но сообщений о централизованной остановке взыскания по исполнительным листам не поступало. Ранее приставы в некоторых регионах начали блокировать перевод средств банкам и коллекторским агентствам с иностранными корнями, руководствуясь указом президента о контрсанкциях.

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Потом «речь пошла уже вообще обо всех кредиторах», пожаловались участники рынка. Масштаб проблемы из-за блокировки переводов со стороны ФССП, по оценкам, составляет 120 миллиардов рублей.
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