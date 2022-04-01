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17 часов назад

Приставы начали массово отказываться взыскивать долги с россиян

Елена Прошина

С середины марта банки, микрофинансисты и коллекторы начали испытывать сложности с получением денег при взыскании долгов с физических лиц через Федеральную службу судебных приставов. С проблемами столкнулись 60 финансовых организаций. Об этом заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. Его слова приводит РБК.

Приставы начали массово отказываться взыскивать долги с россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мехтиев отметил, что некоторые коллекторские агентства заметили падение перечислений до 50% по сравнению с предыдущими подобными периодами. Микрофинансовые организации, по его словам, заявили об одной трети, а системно значимые кредитные компании — 5% недели к неделе.

Директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский рассказал, что приставы массово стали отказываться от выезда к должнику с целью ареста имущества. Как подчеркнул управляющий директор Первого клиентского бюро Павел Михмеля, ФССП использует разные основания для этого. В частности, в качестве объяснения отказов сначала приставы руководствовались указом президента о контрсанкциях, чтобы блокировать переводы средств банкам и коллекторским агентствам с иностранными корнями, но затем к документу прицепили «уже вообще всех кредиторов».

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Масштаб проблемы из-за действия ФССП финансовые организации оценивают в 120 миллиардов рублей.

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