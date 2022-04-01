Приставы начали массово отказываться взыскивать долги с россиян

С середины марта банки, микрофинансисты и коллекторы начали испытывать сложности с получением денег при взыскании долгов с физических лиц через Федеральную службу судебных приставов. С проблемами столкнулись 60 финансовых организаций. Об этом заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. Его слова приводит РБК.
Мехтиев отметил, что некоторые коллекторские агентства заметили падение перечислений до 50% по сравнению с предыдущими подобными периодами. Микрофинансовые организации, по его словам, заявили об одной трети, а системно значимые кредитные компании — 5% недели к неделе.
Директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский рассказал, что приставы массово стали отказываться от выезда к должнику с целью ареста имущества. Как подчеркнул управляющий директор Первого клиентского бюро Павел Михмеля, ФССП использует разные основания для этого. В частности, в качестве объяснения отказов сначала приставы руководствовались указом президента о контрсанкциях, чтобы блокировать переводы средств банкам и коллекторским агентствам с иностранными корнями, но затем к документу прицепили «уже вообще всех кредиторов».
Масштаб проблемы из-за действия ФССП финансовые организации оценивают в 120 миллиардов рублей.