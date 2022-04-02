Спрогнозированы цены на электронику в России

Сегодня на рынке электроники происходит явный откат и стабилизация после сильного рывка, сообщает «Прайм» со ссылкой на digital-директора коммуникационного агентства Svoboda Agency Марию Сорвачёву.
По её словам, в дальнейшем повышения цен и дефицита товаров ждать не стоит. Отмечается, что рынок электроники частично перестроил логистику и продолжает двигаться в этом направлении.
Как отмечает эксперт, в любом случае российский рынок не останется без необходимой техники и электроники, а с учетом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении не стоит ожидать повышения цен и дефицита.
Согласно информации интернет-ритейлера «Ситилинк», в настоящее время на фоне укрепления рубля ряд ноутбуков подешевел на 20%.
Ранее исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» показало, что после ухода профильных зарубежных магазинов с российского рынка отечественным покупателям больше всего не хватает бытовой техники, мебели и электроники. 49% участников опроса заявили, что не успели приобрести всю необходимую мебель и товары для дома. Несмотря на это, 80% готовы приобретать нужные товары у малоизвестных производителей.