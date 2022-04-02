Спрогнозированы цены на электронику в России

Сегодня на рынке электроники происходит явный откат и стабилизация после сильного рывка, сообщает «Прайм» со ссылкой на digital-директора коммуникационного агентства Svoboda Agency Марию Сорвачёву.

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По её словам, в дальнейшем повышения цен и дефицита товаров ждать не стоит. Отмечается, что рынок электроники частично перестроил логистику и продолжает двигаться в этом направлении.

Как отмечает эксперт, в любом случае российский рынок не останется без необходимой техники и электроники, а с учетом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении не стоит ожидать повышения цен и дефицита.

Согласно информации интернет-ритейлера «Ситилинк», в настоящее время на фоне укрепления рубля ряд ноутбуков подешевел на 20%.