Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
6 часов назад

Спрогнозированы цены на электронику в России

Елена Прошина

Сегодня на рынке электроники происходит явный откат и стабилизация после сильного рывка, сообщает «Прайм» со ссылкой на digital-директора коммуникационного агентства Svoboda Agency Марию Сорвачёву.

Спрогнозированы цены на электронику в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По её словам, в дальнейшем повышения цен и дефицита товаров ждать не стоит. Отмечается, что рынок электроники частично перестроил логистику и продолжает двигаться в этом направлении.

Как отмечает эксперт, в любом случае российский рынок не останется без необходимой техники и электроники, а с учетом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении не стоит ожидать повышения цен и дефицита.

Согласно информации интернет-ритейлера «Ситилинк», в настоящее время на фоне укрепления рубля ряд ноутбуков подешевел на 20%.

Ранее исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» показало, что после ухода профильных зарубежных магазинов с российского рынка отечественным покупателям больше всего не хватает бытовой техники, мебели и электроники. 49% участников опроса заявили, что не успели приобрести всю необходимую мебель и товары для дома. Несмотря на это, 80% готовы приобретать нужные товары у малоизвестных производителей.

Личный счет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители