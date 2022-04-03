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4 часа назад

Юрист предупредила о штрафах в сотни тысяч рублей для дачников

Ura.Ru

В России существует список растений, которые строго запрещено культивировать владельцам дачных участков. Об этом рассказала юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Надежда Федорчук.

Дачников предупредили о штрафах в сотни тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС

«Многие могут просто посадить красивый куст, даже не предполагая, что он в списке запрещенных растений. За выращивание в крупных и особо крупных размерах растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, предусмотрена уголовная ответственность по статье 231 УК РФ», — отметила юрист в разговоре с «Прайм».

В частности, согласно части 1 статьи 231 УК РФ незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей. Те же деяния, совершенные группой лиц, наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.

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В случае культивации из корыстных побуждений, либо причинения по неосторожности вреда здоровью человека виновному грозит лишение свободы до трех лет с лишением права на профессию, передает РАПСИ. Ранее также стало известно, что российских дачников могут оштрафовать, причем неоднократно, за самовольный захват пустующей земли. Также в нынешнем году в силу вступило еще несколько нововведений для дачников. Так, владельцам, на чьих участках произрастают сорняки, грозит штраф до 500 рублей, напоминает RT. Штраф за разведение скота на продажу на своем участке составит от 10 до 20 тысяч рублей или 1% от кадастровой стоимости земли.

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