Россиянам назвали альтернативные валюты для вкладов

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев заявил, что следует пересмотреть состав валютного портфеля личных сбережений. В условиях санкций оптимальным будет хранить 50% в валюте западных стран, 25% на рублевом счету и 25% - в «альтернативных валютах». Об этом пишет «Прайм».

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«Соотношение валют в личных портфелях сбережений в силу изменения ситуации также модифицируется. Оптимальным будет являться такое соотношение: 25% на российский рубль, что позволит получить повышенную доходность; 50% на западные валюты, которые хеджируют девальвационный риск рубля, еще 25% на новые альтернативы, например, юань, гонконгский доллар», - посоветовал Владимир Евстифеев.

Агентство напомнило, что в январе 2022 года аналитик советовал распределить корзину так, чтобы 40% денежных средств приходилось на доллары, по 25% на рубль и евро, 10% следовало положить на счет в британских фунтах.

Евстифеев отметил, что выбор валюты существенно уменьшился, так как власти запретили продажу наличной валюты. Следовательно, приобрести американские доллары, евро, швейцарские франки и британские фунты стало невозможно.

«Хранение данных валют в безналичной форме позволяет защититься от валютного риска рубля, но ставки по ним снижаются и сильно контрастируют с рублевыми», - предупредил специалист.