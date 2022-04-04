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52 минуты назад

В Госдуме предложили новую льготу для россиян в условиях санкций

Елена Прошина

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить отсрочку на один год по платежам за обучение студентам вузов, сообщает RT.

В Госдуме предложили новую льготу для россиян в условиях санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о тех молодых людях, которые лишились работы из-за ухода иностранных компаний из России. Об этом говорится в обращении на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Как напомнил парламентарий, ряд иностранных компаний покинули российский рынок. Сотрудники, среди которых оказались и учащиеся высших и средне-специальных учебных заведений, лишились рабочих мест и дохода.

По словам Власова, при этом для многих студентов возможность вести трудовую деятельность была единственным способом оплачивать собственное образование, а поиск новой работы может занять продолжительное время.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас оценить целесообразность ввести запрет на отчисление учащихся высших и средне-специальных учебных заведений сроком на 12 месяцев за неоплату услуг учебных заведений, позволить данным гражданам перенести платежи за учёбу на срок до одного года», — следует из текста обращения.

Ранее глава кабмина России Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке отчисленных из зарубежных вузов студентов. В частности, безосновательно отчисленные смогут бесплатно продолжить обучение в вузах страны.

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