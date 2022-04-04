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13 часов назад

Названы положенные беженцам в России льготы

Лера Букина

Находящимся на территории России в качестве беженцев гражданам полагается медицинская помощь, социальная защита, в том числе социальное обеспечение наравне с россиянами. Об этом заявила основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова.

Названы положенные беженцам в России льготы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, беженцам обязаны оказывать содействие в устройстве детей в детские сады и школы, в направлении на профессиональное обучение или в трудоустройстве. Специалист также напомнила, что для беженцев предусмотрено бесплатное питание в пунктах временного размещения.

«Помимо этого, каждому прибывшему в РФ жителю ДНР и ЛНР после 18 февраля 2022 года положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей», — отметила Гукова.

Эксперт также отметила, что беженцам положена возможность работать по найму или осуществлять предпринимательскую деятельность.

28 марта сообщалось, что число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса беженцев составило более 472 тыс.

Ранее Ирина Гукова напомнила о возможности для беженцев получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Как подчеркнула она, по закону основанием для приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке является наличие украинского гражданства и признание носителем русского языка (посредством тестирования). Гражданам народных республик не придется получать вид на жительство, в отличие от граждан Украины. Они смогут пропустить этот этап и сразу приступить к оформлению гражданства.

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