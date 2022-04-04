Названы положенные беженцам в России льготы

Находящимся на территории России в качестве беженцев гражданам полагается медицинская помощь, социальная защита, в том числе социальное обеспечение наравне с россиянами. Об этом заявила основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова.

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Кроме того, беженцам обязаны оказывать содействие в устройстве детей в детские сады и школы, в направлении на профессиональное обучение или в трудоустройстве. Специалист также напомнила, что для беженцев предусмотрено бесплатное питание в пунктах временного размещения.

«Помимо этого, каждому прибывшему в РФ жителю ДНР и ЛНР после 18 февраля 2022 года положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей», — отметила Гукова.

Эксперт также отметила, что беженцам положена возможность работать по найму или осуществлять предпринимательскую деятельность.

28 марта сообщалось, что число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса беженцев составило более 472 тыс.