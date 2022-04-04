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12 часов назад

Уведомления о размере будущей пенсии получили более 740 тысяч россиян

Москва24иещё 1

Более 740 тысяч россиян получили уведомления о размере будущей пенсии. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Россиян начали информировать о размерах будущей пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве рассказали, что проактивное информирование граждан о пенсионных правах, касающихся страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений, началось с 2022 года. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. Сообщения поступают в личный кабинет на портале госуслуг. Отмечается, что данные будут направлять раз в три года.

В ПФР пояснили, что подобное информационное письмо расскажет гражданам об условиях получения права на страховую пенсию. Также в письме будут содержаться данные о трудовом стаже, который необходимо получить до выхода на пенсию. Документ будет указывать и предполагаемый размер пенсии.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что в апреле этого года будет рассмотрен вопрос внеочередного повышения пенсий. По словам депутата, сейчас важно понять, на сколько процентов нужно будет проиндексировать пенсии с учетом уровня реальной инфляции.

Личный счет,Ярослав Нилов,ЛДПР,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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