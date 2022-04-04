Россиянам начали отказывать в получении кредитных каникул

Российские банки отказывают в получении кредитных каникул как минимум в половине заявок клиентов. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на сообщения от кредитных организаций.

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В банках поделились, что за первый месяц вступления в силу поправок к закону о кредитных каникулах с соответствующими заявлениями обратились десятки тысяч россиян. Однако из всех заявок в среднем удовлетворялись лишь 30-50%.

В Центробанке подтвердили, что уже начали получать жалобы от заемщиков, которые не могут получить кредитные каникулы, но их число пока незначительно.

Основная причина отказа в предоставлении кредитных каникул в том, что сам кредит не подходит под условия программы. В частности, речь идет о превышении максимально возможной суммы, которая установлена в законе, или доход снизился менее чем на 30%.

Эксперты отметили, что закон о предоставлении кредитных каникул необходимо скорректировать. Кроме того, каникулы достаточно сложно получить тем, кто написал заявление на увольнение по собственному желанию, так как у них нет подтверждения того, что они безработные. Также сложности есть и в подтверждении снижения уровня дохода, так как у большинства населения фиксированный оклад, который в среднем составляет четверть заработка, а все остальное – бонусы.

Каникулы можно получить по потребкредитам на сумму до 300 тыс. руб. По автокредитам сумма лимита составляет 700 тыс., кредитным картам – 100 тыс. По ипотеке в Москве размер кредита не должен превышать сумму в 6 млн руб., в Подмосковье, Санкт-Петербурге и регионах, входящих в ДФО — 4 млн, для Ленинградской области и иных регионов — 3 млн.