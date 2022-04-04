Кредитные каникулы-2022: условия, ограничения и возможные подводные камни

В России с 8 марта 2022 года снова можно взять кредитные каникулы. Программу, которая действовала в период пандемии в 2020 году, перезапустили в связи с новым кризисом. Издание "Банки Сегодня" объясняет, кто может отправиться на кредитные каникулы, что для этого нужно сделать, и какие у программы есть недостатки.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Кирилл Кухмарь/ТАСС

По информации Минтруда, в связи с нынешней экономической ситуацией на российском рынке "освобождаются" (официально или фактически теряют работу) около 60 тысяч челочек. Кроме того, многие люди, сохранившие свои рабочие места, лишились части доходов. Государство решило поддержать россиян, дав им возможность взять паузу в оплате долгов.

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Кредитные каникулы — приостановка платежей по займу (или уменьшение размера платежей), которую банк предоставляет клиенту на определенное время. Это не считается просрочкой и не отражается на кредитной истории. Такие "каникулы" предоставляются россиянам в соответствии с федеральным законом №106, в который в марте были внесены изменения, устанавливающие правила нового льготного периода.

Как получить кредитные каникулы

Согласно им, клиент банка может оформить кредитные каникулы при соблюдении следующих условий:

— Доходы заемщика за предыдущий месяц (относительно даты подачи заявки) стали на 30% меньше, чем его среднемесячный доход за 2021 год. Под доходом подразумевается как зарплата, так и другие выплаты. Снижение прибыли необходимо подтвердить документами (справка с места работы, больничный лист, справка о регистрации в качестве безработного и т. д.) Банк вправе самостоятельно перепроверить информацию.

— Кредитный договор был подписан до 1 марта 2022 года.

— Если речь идет об ипотеке, заемщик не находится на ипотечных каникулах (об этом будет рассказано ниже).

— Сумма кредита на момент его выдачи была меньше установленного предела. Лимит по ипотеке составляет 6 млн рублей для Москвы, 4 млн рублей для Санкт-Петербурга и Дальнего Востока и 3 млн рублей для других регионов. По автомобильным займам установлен предел в 700 тысяч рублей, по потребительским кредитам — 300 тысяч рублей. Те, у кого есть долг по кредитным картам, могут взять "каникулы", если они должны менее 100 тысяч рублей.

Решение по заявке принимается в течение пяти рабочих дней. В случае одобрения клиент подписывает с банком дополнительное соглашение к основному договору. При этом срок кредитования будет продлен. Кредитные каникулы предоставляются на период от одного до шести месяцев (по желанию самого заемщика).

Воспользоваться кредитными каникулами можно до 30 сентября 2022 года. Причем речь идет именно о подаче заявки. То есть если вы запросили "каникулы" у банка 29 сентября, решение об отсрочке может быть принято уже после 30 сентября, и льготный период будет отсчитываться от этого времени.

Кредитные каникулы и ипотечные каникулы: в чем отличие

Нынешние кредитные каникулы распространяются и на ипотеку. Однако в России параллельно с этой программой действует программа ипотечных каникул, запущенная в августе 2019 года. Ипотечные каникулы можно получить только один раз за весь период выплаты долга.

В чем отличие ипотечных каникул (от августа 2019 года) от кредитных каникул по ипотеке (от марта 2022 года):

— есть больше оснований для получения льготного периода (помимо потери доходов это официальный статус безработного, инвалидность первой или второй группы, появление новых иждивенцев и др.);

— лимит по сумме долга выше (до 15 млн рублей на дату выдачи);

— речь идет об ипотеке, выданной на покупку единственного жилья заемщика;

— по кредиту не было реструктуризации.

Недостатки программы