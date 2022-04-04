Россиянам начали отказывать в получении кредитных каникул

Заемщики сообщают о трудностях с получением кредитных каникул. Российские банки отказывают в их получении как минимум в половине заявок клиентов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщения от кредитных организаций.

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Отмечается, что за первый месяц вступления в силу поправок к закону о кредитных каникулах с соответствующие заявления подали десятки тысяч россиян. Однако из всех заявок в среднем были удовлетворены лишь 30-50%.

В Центробанке подтвердили наличие жалоб со стороны заемщиков, которые не могут получить кредитные каникулы. Однако их пока мало.

В Райффайзенбанке россиянам отказывают в предоставлении кредитных каникул по причине того, что сам кредит не подходит под условия программы. в частности сумма превышает максимальную, установленную в законе, или доход сократился менее чем на 30%.

По мнению руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, закон о предоставлении кредитных каникул следует скорректировать. Как отмечает она, целесообразно зафиксировать расчет лимитов исходя из остаточной суммы долга на момент подачи в банк заявки на каникулы. При этом Лазарева предупреждает, что проблематично будет получить кредитные каникулы тем, кто написал заявление на увольнение по собственному желанию, так как у них нет подтверждения того, что они безработные.

Каникулы доступны по потребкредитам на сумму до 300 тыс. рублей По автокредитам сумма лимита — 700 тыс., кредитным картам – 100 тыс. По ипотеке в Москве сумма кредита не должна превышать сумму в 6 млн рублей, в Подмосковье, Санкт-Петербурге и регионах, входящих в ДФО — 4 млн, для Ленинградской области и иных регионов — 3 млн.