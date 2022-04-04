Цены на пиво в России вырастут

Дистрибутор пивоваренной компании Heineken (бренды Krusovice, Amstel, «Охота», «Три медведя», «Степан Разин» и др.) предупредил контрагентов о повышении стоимости разливного пива с 4 апреля в среднем на 6%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее письмо.

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О росте цен на 5% также объявила AB InBev Efes (марки BUD, Spaten, Corona Extra, «Старый мельник», «Клинское» и пр.), заявил источник издания в отрасли.

У Московской пивоваренной компании (МПК; «Хамовники», «Трехгорное» и др.) стоимость пива поднялась примерно на 5%, а у «Балтики» (часть Carlsberg Group; Tuborg, Zatecky Gus, Holsten и пр.) — до 20%, указал основатель сети «Раковая» Евгений Ничипирук.

На AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken приходится более 67% продаж пива в России, следует из данных NielsenIQ. В связи с операцией РФ на Украине и новой волной экономических санкций Heineken и Carlsberg сообщили ранее, что планируют покинуть российский рынок и реализовать имеющиеся здесь активы.

Закупочные цены на Guinness с 24 февраля поднялись на 40%, отметил основатель сети «Раковая» Евгений Ничипирук. Крупные пивовары в связи с ростом издержек также идут на сокращение маркетинговых бюджетов, заявил гендиректор «Волковской пивоварни» и президент Ассоциации крафтовых пивоварен Алексей Аксель. Кроме того, как указал он, компании отказываются от скидок в рознице, доля которых оценивалась на уровне 50%. По его мнению, в дальнейшем спрос, прежде всего, будет на бренды экономсегмента.