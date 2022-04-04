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8 часов назад

Россиян предупредили о новом мошенничестве с письмами о задолженности

Лера Букина

Мошенники от имени якобы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали рассылать письма с требованием погасить задолженность. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Россиян предупредили о новом мошенничестве с письмами о задолженности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Одна из актуальных схем — массовая фишинговая рассылка от имени якобы Федеральной службы судебных приставов. В поддельных письмах мошенники сообщают, что автоматическая система мониторинга выявила у адресата задолженность по налогам и сборам», — указано в заявлении.

Отмечается, что злоумышленники в письмах используют шрифт, дизайн и логотипы ведомства. Они грозятся внести гражданина «в федеральный реестр недобросовестных плательщиков», а также заблокировать его счета и карты. Гражданам предлагается в ближайшее время перейти по ссылке из письма, указать на сайте данные своей карты и «погасить задолженность» - это якобы поможет избежать вышеуказанных последствий.

«Страница, на которую ведёт ссылка из письма, принадлежит мошенникам, и сумма несуществующего долга будет списана с карты на их счёт, а не в пользу Федеральной службы судебных приставов (ФССП)», — отметил банк.

В кредитной организации настоятельно рекомендуют перепроверять любую информацию, особенно поступающую якобы от государственных органов, по официальным контактам организации. Там также предостерегают россиян от перевода средств тем, кто на этом настаивает.

В Сбербанке подчеркнули, что мошенники часто выступают от лица сотрудников государственных структур и даже создают поддельные справки, постановления и формы, копирующие оригинальные.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Ольга Дайнеко заявила, что мошенники используют социально-экономическую ситуацию в стране в своих целях и придумывают новые варианты обмана, в частности используют схемы с открытием счетов в иностранных банках и курсами по обучению заработку.

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