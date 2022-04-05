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7 часов назад

В России предложили продлить автоматическое списание соцвыплат в счет займов

Lenta.ruиещё 3

Национальный совет финансового рынка (НСФР) России предложил отложить на год вступление в силу закона, требующего от банка получать согласие клиента на списание каждой социальной выплаты в счет погашения кредита. Об этом во вторник, 5 апреля, пишут «Известия».

В РФ предложили продлить автоматическое списание соцвыплат в счет займов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инициатива о продлении автоматического списания соцвыплат в счет займов до 1 мая 2023 года содержится в законопроекте, разработанном НСФР и направленном в Госдуму в конце марта. Сейчас банки должны по заявлению заемщика возвращать ранее списанные в счет погашения займа соцвыплаты. Как объясняют авторы законопроекта, из-за резкого падения доходов населения краткосрочный возврат соцвыплат только дополнительно повысит просрочку по действующим потребительским кредитам и ухудшит кредитные истории россиян.

Глава НСФР Андрей Емелин в беседе с изданием пояснил, что для запуска «системы селекции зачисляемых средств и получения дополнительных согласий на списание разовых соцвыплат в счет кредита требуется проведение технических доработок и изменение бизнес-процессов». Он отметил, что Центробанк лишь недавно определил коды, позволяющие отличить единовременные выплаты от постоянных. «Интеграция этих решений в систему переводов и взысканий в нынешних условиях не может быть проведена в короткий срок», — полагает Емелин.

Закон, запрещающий банкам автоматически списывать социальные выплаты в счет погашения долгов граждан, был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце 2021 года. Согласно документу, кредитные организации смогут списывать соцвыплаты за долги только при получении дополнительного согласия заемщика отдельно по каждой такой выплате. От автоматического взыскания защищены пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, выплаты отдельным категориям граждан и семьям с детьми и выплаты малоимущим гражданам. Предполагается, что норма вступит в силу 1 мая 2022 года.

Личный счет,Андрей Емелин,Владимир Путин,Банк России,Госдума,
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