Больше половины россиян начали экономить

Около 51% граждан России за прошедший месяц стали экономить и обращать повышенное внимание на стоимость товаров и услуг. Об этом сообщил аналитический центр университета «Синергия».

Данные получены путем опроса пяти тысяч совершеннолетних жителей во всех российских регионах. При этом около 57% граждан уже отказались и намерены и дальше отказываться от спонтанных покупок, сделанных под влиянием эмоций, а каждый третий россиянин (34%) в целях экономии планирует или уже начал посещать более бюджетные магазины.