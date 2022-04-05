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3 часа назад

Москвич выставил на продажу жетон из «Макдональдса» за 1 млрд рублей

Елена Прошина

Москвич выставил на продажу коллекционный жетон из ресторана быстрого питания «Макдоналдс». Согласно объявлению на площадке «Авито», всего было продано 100 таких жетонов, выпущенных в честь 30-летия с открытия ресторана в России.

Москвич выставил на продажу жетон из «Макдональдса» за 1 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом свой экземпляр мужчина назвал уникальным — 99 жетонов были выпущены с изображением картофеля фри, тогда как его — с картинкой «БигМака».

Где именно были выпущены жетоны и когда они были проданы — москвич не рассказал.

Отметим, что на сервисе появились и другие объявления о продаже коллекционных жетонов из «Макдоналдса». Цены на них варьируются от 200 рублей до 7 млн рублей за экземпляр.

Напомним, что ранее жительница Москвы выставила на продажу первое меню «Макдональдса» за 5 млн рублей. При этом хозяйку раритетного издания согласилась принять оплату и в долларах.

Личный счет,McDonald's,
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