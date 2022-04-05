Киргизский банк прокомментировал "выдачу" россиянам карт VISA

Киргизский коммерческий банк "Кыргызстан" опроверг появившиеся в ряде российских СМИ сообщения о том, что его представительство в Москве начало выдачу карт VISA гражданам России. Об этом говорится в опубликованном во вторник на официальном сайте банка сообщении.

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"Выдачей карт представительство банка в Москве не занимается. Коммерческий банк "Кыргызстан" предоставляет консультационные услуги гражданам РФ по оформлению карт VISA, но процедура оформления и выдача карты осуществляется только при личном визите клиента-нерезидента в офис банка на территории Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Как в нем отмечается, что получить карту в банке желающие могут только после предоставления полного пакета документов "в соответствии с требованиями Национального банка" Киргизии и обязательной проверки каждого клиента.

"Открытие счетов для нерезидентов, в том числе граждан РФ - нормальная практика в любой стране. На сегодняшний день такие государства как Грузия, Армения, Казахстан, Швейцария, Сингапур, Болгария, Турция и другие открывают счета для нерезидентов", - пояснили в банке.