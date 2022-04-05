Получить пенсионные накопления станет проще

Пенсионный фонд (ПФР) разработал единый специальный административный регламент, согласно которому для наследников упростится получение пенсионных накоплений умерших родственников или близких. Об этом сообщает «Российская газета».

Подача заявления будет доступна через личный кабинет на портале госуслуг. Эта функция в ближайшее время будет закреплена в специальном административном регламенте.

В настоящее время в России практика подачи заявлений на выплату накоплений в ходе личного визита в подразделения ПФР или через «Почту России» более распространена. Как напомнили в ПФР, средства пенсионных накоплений имеются не у всех.

Там отметили, что в 2002-2004 годах пенсионные накопления формировались у женщин 1957 года рождения и моложе, у мужчин 1953 года рождения и моложе. С 2005 года пенсионные накопления пополнялись только у россиян 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов в ПФР. С 2014 года все страховые взносы работодателей идут на формирование только страховой пенсии их работников.