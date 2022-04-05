Почти половина россиян призналась в отсутствии сбережений

Россияне предпочитают хранить сбережения в рублях — на банковских вкладах (30 процентов) и наличными (18 процентов). При этом почти у половины (42 процента) отсутствуют накопления, выяснил в ходе опроса ВЦИОМ.

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Доверие к национальной валюте в первую очередь демонстрирует молодежь 18-24 лет. Также россияне признали, что хранят накопления в недвижимости в России или за рубежом (14 процентов). Ценные бумаги есть у каждого 20-го (пять процентов). В меньшей степени распространены сбережения в валюте (наличные — четыре процента, на банковских вкладах — три процента) и инвестирование в драгоценные металлы (два процента).

Регулярно интересуются курсом доллара четверть опрошенных, время от времени — 40 процентов, еще 36 процентов не отслеживают изменение курса американской валюты.

Кроме того, опрос показал, что каждый пятый знает о введенном ЦБ временном порядке операций с наличной валютой (19 процентов), что-то слышали о нем 40 процентов, столько же оказались не в курсе новых мер. Новый порядок операций с наличной валютой не скажется на их жизни, уверены 80 процентов респондентов.