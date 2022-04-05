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7 часов назад

Кому из россиян разрешат не платить по кредиту

Мария Иванова

Life рассказал, кто из россиян сможет законно не платить по кредиту благодаря мораторию на банкротство. Это касается только тех обязательств, которые взыскивают судебные приставы.

Кому из россиян разрешат не платить по кредиту
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С 1 апреля до 1 октября в РФ не будут возбуждать дела о банкротстве физических и юридических лиц по заявлениям от кредиторов. У граждан и компаний на этот период останется право самим инициировать банкротство, если они считают, что больше не могут выполнять свои обязательства.

Life отмечает, что в постановлении правительства о моратории на банкротство предусмотрен механизм отсрочки исполнения решений судов по принудительному списанию денег с должников.

Как объясняет издание, кредиторы смогут обращаться за взысканием долга, но судебные приставы до 1 октября 2022 года по большинству дел смогут выносить только постановления с отсрочкой их исполнения. Это не коснется долгов по алиментам, а также по возмещению морального или физического вреда.

Опрошенные Life эксперты объяснили, что отсрочка исполнения даст шанс или договориться с банком об условиях реструктуризации, или собрать документы для оформления банкротства по собственной инициативе.

«Некоторые банки, для того чтобы не снижать свою доходность, стали под надуманными предлогами отказывать россиянам в предоставлении кредитных каникул. Теперь таким кредитным учреждениям придется или пересмотреть свои подходы к просьбам заемщиков, или ждать, пока приставы начнут что-то взыскивать», - так прокомментировал эту меру экономист Олег Абелев.

Он добавил, что шестимесячная отсрочка коснется и долгов по ЖКХ.

Личный счет,Олег Абелев,
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