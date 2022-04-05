Россиянам объяснили порядок получения субсидии на оплату коммуналки

Министерство труда и социальной защиты России опубликовало на своей странице в «ВКонтакте» пост, в котором объяснило порядок получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В ведомстве подчеркнули, что финансовую помощь может получить как семья, так и одиноко проживающий россиянин.

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Также в Минтруда пояснили, что на субсидию могут рассчитывать граждане, имеющие постоянную регистрацию по месту проживания и без судебной задолженности по оплате ЖКУ.

Размер финпомощи при этом зависит от регионального стандарта стоимости коммуналки, региональной нормативной площади жилого помещения и процента от доходов семьи или россиянина, уходящую на оплату коммуналки.