Россияне стали жаловаться на неверные ценники в магазинах

Роспотребнадзор в период с 14 по 25 марта получил более 1 тыс. жалоб от россиян относительно разницы в цене товара, указанной в торговом зале магазина, и той, что пробивается на кассе. Об этом сообщает газета «Известия».

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Отмечается, что ряд ритейлеров начали вывешивать в розничных точках информацию для покупателей о том, что указанные на витрине цены могут быть неактуальными, и предлагают узнавать точную стоимость у продавца.

Эксперты подчеркивают, что подобные объявления незаконны, товар необходимо продавать по той цене, которая указана на прилавке. В соответствии с Гражданским кодексом (ГК РФ), ценник является публичной офертой, и продавец должен продать товар по заявленной на нем стоимости, рассказал юрист Михаил Прядко.

Несоответствие действительной стоимости товара с той, что указана на ценнике — это административное правонарушение. За подобные нарушения продавцу может грозить штраф в размере 3–5 тыс. руб., а директору торговой точки — до 30 тыс. руб.