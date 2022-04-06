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5 часов назад

"Известия": россияне стали часто жаловаться на неверные ценники в магазинах

Газета.Ru

Роспотребнадзор в период с 14 по 25 марта получил более 1 тыс. жалоб от россиян относительно разницы в цене товара, указанной в торговом зале магазина, и той, что пробивается на кассе. Об этом сообщает газета «Известия».

Россияне стали жаловаться на неверные ценники в магазинах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ряд ритейлеров начали вывешивать в розничных точках информацию для покупателей о том, что указанные на витрине цены могут быть неактуальными, и предлагают узнавать точную стоимость у продавца.

Эксперты подчеркивают, что подобные объявления незаконны, товар необходимо продавать по той цене, которая указана на прилавке. В соответствии с Гражданским кодексом (ГК РФ), ценник является публичной офертой, и продавец должен продать товар по заявленной на нем стоимости, рассказал юрист Михаил Прядко.

Несоответствие действительной стоимости товара с той, что указана на ценнике — это административное правонарушение. За подобные нарушения продавцу может грозить штраф в размере 3–5 тыс. руб., а директору торговой точки — до 30 тыс. руб.

Ранее ФАС предложила наказывать всех участников рынка за завышение цен.

Личный счет,Михаил Прядко,Роспотребнадзор,
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