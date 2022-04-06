Эксперты спрогнозировали падение цен в России

«Продавцам надо убедиться, что это (укрепление курса рубля — прим. ред.) надолго, что это не на несколько дней, а устойчиво, стабильно, и послезавтра доллар будет стоить столько же или меньше, чем он стоит сегодня или будет стоить завтра. Чтобы убедиться в том, что динамика положительная и цены будут только падать», — подчеркнул Зубец.