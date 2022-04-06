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6 часов назад

Эксперты спрогнозировали падение цен в России

Лера Букина

На фоне укрепления рубля через два-три месяца на российском потребительском рынке ожидается снижение цен, заявил в беседе с радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.

Он считает, что с укреплением национальной валюты продавцы будут вынуждены изменить стоимость товаров для привлечения покупателей и получения дохода.

«Как только продавцы увидят, что люди не готовы покупать товары по высоким ценам, начнется гонка вниз, кто первым скинет цены и на этом заработает», — полагает экономист.

Бизнесу может потребоваться не менее двух-трех месяцев для того, чтобы принять подобное решение.

«Продавцам надо убедиться, что это (укрепление курса рубля — прим. ред.) надолго, что это не на несколько дней, а устойчиво, стабильно, и послезавтра доллар будет стоить столько же или меньше, чем он стоит сегодня или будет стоить завтра. Чтобы убедиться в том, что динамика положительная и цены будут только падать», — подчеркнул Зубец.

Он также полагает, что «будет более активно работать та самая логистика, которая разрушена». Так, с лагом в два-три месяца на рынке произойдет падение цен, подытожил собеседник.

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Накануне, 5 апреля, президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок, а также увеличить выпуск продуктов питания. Глава государства подчеркнул, что ситуация на глобальном рынке продовольствия за последние два года серьезно осложнилось. В итоге, по словам Путина, России придется рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, особенно в страны, которые ведут враждебную политику по отношению к РФ.

Личный счет,Видео,Алексей Зубец,Владимир Путин,Финансовый университет,
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