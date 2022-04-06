Чем грозит покупка валюты на черном рынке

После запрета на покупку долларов и евро в банках в России стал активно развиваться черный валютный рынок. Приобрести или продать валюту можно у менял, в нелегальных пунктах и через интернет, например, в многочисленных Telegram-каналах. Как сообщал ранее "Рамблер", все подобные сделки незаконны. Однако наказание за нарушение законодательства — не единственное, что грозит в этом случае россиянам. Решившись на черную валютную сделку, можно стать жертвой мошенников или грабителей, пишет NEWS.ru.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Валерий Матыцин/ТАСС

"Будьте осторожны. Вчера при схеме по безналу я отправила 50 тысяч рублей мошеннику. Да, я понимала, что риск есть. Но поверила, что это реальный честный человек", — рассказала в одном из чатов по обмену валюты пользователь под ником Natalie.

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По ее словам, после этого "честный человек" сразу же исчез.

Пострадать от мошенников можно и в подпольных обменных пунктах, отмечает издание. Менялы могут рассчитываться с клиентами поддельными купюрами, при использовании которых в дальнейшем можно подпасть под уголовную ответственность, напомнил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

"Статья 186 УК РФ предусматривает наказание за реализацию поддельных денег, будь то валюта РФ или любая иностранная, до 15 лет лишения свободы. В самом мягком случае — до пяти лет", — сказал эксперт.

Гусятников также отметил, что на сделку по обмену валюты могут явиться грабители из какой-нибудь преступной группировки. Когда вы идете на такую встречу, кроме вас об этом знает еще как минимум один человек, добавил эксперт.

По информации NEWS.ru, за наличный доллар на черном рынке 4 апреля давали 88-90 рублей.

О том, что валютой стали активно торговать в мессенджерах и соцсетях, сообщалось в середине марта. В Сети появились многочисленные боты, каналы и группы по обмену долларов и евро на рубли.

Как писал "Коммерсантъ", покупка и продажа валюты без участия уполномоченных банков является незаконной. За такое нарушение предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Кроме того, организация обмена валютой в интернете может быть квалифицирована как нелегальная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). За это можно получить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.