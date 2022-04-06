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4 часа назад

Новые правила оплаты ЖКХ: как изменятся пени и штрафы

Мария Иванова

Правительство России 15 марта получило право отменять повышенные пени и штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ, а также за капремонт. Позже премьер-министр Михаил Мишустин постановил рассчитывать штрафы и пени по ключевой ставке в 9,5 процента. Life рассказал, что это меняет для россиян.

Новые правила оплаты ЖКХ: как изменятся пени и штрафы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее пени и штрафы в сфере ЖКХ рассчитывались с учетом ключевой ставки Центробанка на день фактической оплаты. Пени за неоплату коммуналки начислялись с 31-го дня просрочки, их размер составлял 1/300 ставки ЦБ от суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня пени увеличивались до 1/130 ставки.

На фоне санкций против России ЦБ 28 февраля поднял ключевую ставку до 20 процентов годовых. В правительстве объяснили, что при расчете пени по старым правилам их максимальная величина оказалась бы несоразмерной платежам людей за ЖКХ.

Из-за этого для расчета пеней и штрафов решили использовать ставку, действовавшую до повышения - 9,5 процента. Она будет применяться до 1 января 2023 года.

Также Life обратил внимание, что весной в квитанциях некоторых россиян появилась строка «повышающий коэффициент». Она касается жильцов без индивидуального счетчика воды.

Портал отметил, что если человек живет в старом фонде и установить счетчик там невозможно по техническим причинам, то повышающий коэффициент к его платежам применяться не должен. Такому жильцу необходимо обратиться в управляющую компанию и составить соответствующий акт.

Личный счет,Михаил Мишустин,Банк России,Правительство РФ,
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