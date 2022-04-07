Россиянам раскрыли схему по возврату средств с Asos и Airbnb

Союз потребителей предложил схему возврата денег, потраченных россиянами через зарубежные сервисы. После введения санкций против России и отключения платежных сервисов Visa и MasterCard россияне не могут получить средства за оплаченные вещи. Для решения проблемы общественники направили письмо интернет-магазину Asos, в котором призвали вернуть средства на банковские счета получателей. Аналогичное предложение может быть направлено в компанию Airbnb.

«Поскольку использовать чарджбэк через системы Visa и MasterCard не получится, средства можно перевести межбанковским переводом по реквизитам», — передают «Известия» содержание письма сюза потребителей РФ британскому магазину Asos.

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Согласно документу, организация получила жалобы более чем от 100 потребителей, которые сделали на сайте иностранной компании более 200 заказов на общую сумму в 1,4 млн рублей. В организации надеются, что компания вернет деньги не позднее 10 дней со дня получения банковских реквизитов.

Общественники также изучают возможность предложить аналогичную схему возврата средств американскому сервису бронирования жилья Airbnb. Специалисты могут сформировать в адрес компании такое же письмо.