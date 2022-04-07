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3 часа назад

В России захотели признать криптовалюты имуществом

Lenta.ruиещё 3

Криптовалюты захотели признать имуществом в России до конца года. О планах принять соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК) рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает газета «Известия».

В России захотели признать криптовалюты имуществом
Фото: ReutersReuters

Согласно документу, криптовалюты будут признаны имуществом, а граждане будут обязаны отчитываться в ФНС об обороте цифровых активов на сумму более 600 тысяч рублей в год. Планируется, что законопроект примут до конца весенней сессии.

При этом в Центробанке уверены, что цифровые активы используются в том числе для ухода от уплаты налогов. В случае легализации криптовалют произойдет расширение теневой экономики, заявили там. При этом ассистент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ Максим Башкатов считает, что криптовалюты для этой цели использовать неудобно.

Ранее зампредседатель ЦБ Ксения Юдаева заявила, что массовая покупка криптовалют неизбежно приведет к ее использованию в качестве средства платежа и может заместить рубль. Кроме того, она назвала криптовалюты финансовой пирамидой.

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