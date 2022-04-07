В России захотели признать криптовалюты имуществом

Криптовалюты захотели признать имуществом в России до конца года. О планах принять соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК) рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает газета «Известия».

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Согласно документу, криптовалюты будут признаны имуществом, а граждане будут обязаны отчитываться в ФНС об обороте цифровых активов на сумму более 600 тысяч рублей в год. Планируется, что законопроект примут до конца весенней сессии.

При этом в Центробанке уверены, что цифровые активы используются в том числе для ухода от уплаты налогов. В случае легализации криптовалют произойдет расширение теневой экономики, заявили там. При этом ассистент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ Максим Башкатов считает, что криптовалюты для этой цели использовать неудобно.