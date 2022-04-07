Россиянам могут разрешить обналичивать часть маткапитала

В России хотят предусмотреть возможность выдачи до 5% материнского капитала из его остатков наличными всем семьям, имеющим на него право, независимо от их дохода. Об этом сообщают «Известия».
Соответствующий законопроект могут внести в нижнюю палату парламента уже в весеннюю сессию, заявила один из его разработчиков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По ее словам, средства семьям планируется выдавать однократно.
«Зачастую остатки маткапитала, неиспользованные на основные направления, хранятся годами. Важно, чтобы у людей была возможность получить всё, что им положено по закону», — подчеркнула парламентарий.
Эти 5% средств должны пойти на покупку товаров и услуг, предназначенных для семейных нужд. Список этих товаров будет утвержден правительством. Компенсация полагается только тем семьям, которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений.
Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, предоставляющий возможность оплачивать материнским капиталом детские сады и другие образовательные услуги, созданные индивидуальными предпринимателями (ИП). Россияне смогут оплатить услуги за счет средств маткапитала только у ИП, у которых есть необходимое разрешение, а именно лицензия на право осуществления образовательной деятельности в России.