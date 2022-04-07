Россиянам могут разрешить обналичивать часть маткапитала

В России хотят предусмотреть возможность выдачи до 5% материнского капитала из его остатков наличными всем семьям, имеющим на него право, независимо от их дохода. Об этом сообщают «Известия».

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Соответствующий законопроект могут внести в нижнюю палату парламента уже в весеннюю сессию, заявила один из его разработчиков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По ее словам, средства семьям планируется выдавать однократно.

«Зачастую остатки маткапитала, неиспользованные на основные направления, хранятся годами. Важно, чтобы у людей была возможность получить всё, что им положено по закону», — подчеркнула парламентарий.

Эти 5% средств должны пойти на покупку товаров и услуг, предназначенных для семейных нужд. Список этих товаров будет утвержден правительством. Компенсация полагается только тем семьям, которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений.