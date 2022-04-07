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1 час назад

Увеличат на 330%: какие пенсионеры получат солидную надбавку

Лера Букина

В России хотят предусмотреть дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 330% от основной социальной пенсии для граждан, которые являются кавалерами трех орденов Мужества. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд, передает «Российская газета».

«Награжденные такими наградами трудились или трудятся в правоохранительных органах, ФСБ и МЧС России, служили или служат в Вооруженных силах. Сейчас аналогичное материальное обеспечение получают граждане, награжденные орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, лауреаты Ленинской премии, лауреаты государственных премий СССР и лауреаты государственных премий Российской Федерации (РСФСР). Одним словом, люди, имеющие особые заслуги перед Россией», - указало издание.

Отмечается, что в 2023 году на дополнительное пенсионное обеспечение кавалеров ордена Мужества намерены выделить 51,6 млн рублей, в 2024-м - 54,1 млн, а в 2025-м - 57,6 млн рублей.

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Ранее сообщалось, что власти России с 1 апреля проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Мера затрагивает четырех миллионов человек — получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, подчеркивала ранее пресс-служба Минтруда. Индексация производится каждый год 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

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