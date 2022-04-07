Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
1 час назад

Египет отложил повышение цен в отелях

Лера Букина

Правительство Египта приняло решение отложить на полгода введение новых минимальных цен в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Египет отложил повышение цен в отелях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вступление в силу меры о введении новых минимальных цен в отелях ожидалось 1 мая 2022 года, однако в связи со снижением въездного потока от новых правил было решено отказаться. Официальное повышение цен теперь произойдет не раньше 1 ноября.

Согласно новым правилам, вступающим в силу с осени, у пятизвездочных отелей не будет права продавать размещение ниже $50 в сутки в расчете на одного человека. Четырехзвездочные не смогут предлагать размещение ниже $40, трехзвездочные – ниже $30, отели с двумя звездами – ниже $20, а отели с одной звездой – ниже $10 в сутки на одного человека.

Местный турбизнес Египта обратился к министерству туризма страны с просьбой не отказываться от российского рынка, подчеркнули в АТОР. По мнению экспертов в сфере туризма в Египте, стране следует перейти на расчеты в рублях или иной валюте. Это позволит сохранить операции с российскими туроператорами, считают они.

Также целесообразно обеспечить прием на основных курортах карт «Мир», указывают специалисты.

Ранее 11 марта руководитель Space Travel Артур Мурадян предупредил о том, что в связи с ограничениями против России цены на туры в Египет могут превысить 200 тысяч рублей. По его словам, с учетом падения рынков России и Украины отельеры Египта будут вынуждены понижать стоимость туров для жителей из СНГ ради сохранения туристических потоков.

Личный счет,Артур Мурадян,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители