Египет отложил повышение цен в отелях

Правительство Египта приняло решение отложить на полгода введение новых минимальных цен в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Вступление в силу меры о введении новых минимальных цен в отелях ожидалось 1 мая 2022 года, однако в связи со снижением въездного потока от новых правил было решено отказаться. Официальное повышение цен теперь произойдет не раньше 1 ноября.

Согласно новым правилам, вступающим в силу с осени, у пятизвездочных отелей не будет права продавать размещение ниже $50 в сутки в расчете на одного человека. Четырехзвездочные не смогут предлагать размещение ниже $40, трехзвездочные – ниже $30, отели с двумя звездами – ниже $20, а отели с одной звездой – ниже $10 в сутки на одного человека.

Местный турбизнес Египта обратился к министерству туризма страны с просьбой не отказываться от российского рынка, подчеркнули в АТОР. По мнению экспертов в сфере туризма в Египте, стране следует перейти на расчеты в рублях или иной валюте. Это позволит сохранить операции с российскими туроператорами, считают они.

Также целесообразно обеспечить прием на основных курортах карт «Мир», указывают специалисты.