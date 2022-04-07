Мишустин анонсировал увеличение пенсий и соцвыплат

В России будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, повышен МРОТ и прожиточный минимум. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, передает РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что в России наблюдается сохранение ситуации с ростом цен, в связи с чем, как указал премьер-министр, важно оказать поддержку гражданам. Мишустин подчеркнул, что власти смогли остановить панику в магазинах. По его словам, ажиотажный спрос начал постепенно сходить на нет.

Кроме того, по словам Мишустина, правительство осуществляет мониторинг ситуации на рынке труда, пока резкого снижения занятости не происходит. Он заверил, что меры будут приниматься и в дальнейшем, чтобы избежать всплеска.

Также премьер-министр заявил, что Запад развязал против России экономическую войну.

Ранее сообщалось, что, по данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 16,7% (данные от 1 апреля). Для сравнения: на 25 марта она оценивалась в 15,66%.